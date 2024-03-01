Гребенщиков раскрыл нестандартное предложение Матвиенко Гребенщиков: после «Фабрики» Матвиенко предложил мне в тельняшке петь «блатняк»

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Михаил Гребенщиков

Певец Михаил Гребенщиков рассказал NEWS.ru, что после участия в первой «Фабрике звезд» продюсер Игорь Матвиенко предложил ему исполнять шансон, но он посчитал это неприемлемым. Он добавил, что спустя долгие годы все же пришел к этому жанру и осознал, что продюсер был прав.

Когда закончилась «Фабрика», Игорь мне сказал: «Давай ты будешь в тельняшечке, с папироской, в кепке и с гитаркой петь блатные песни. Я говорю: «где этот блатняк и где я?». Я же, наоборот, приехал модное что-то свое показать. Прошли годы и я только с годами допер, что вот тут золотая жила, — сказал Гребенщиков.

Сейчас репертуар Гребещикова в том числе составляют песни в жанре «шансон». Он признает, что много лет назад Матвиенко все-таки был прав и предлагал ему двигаться в верном направлении.

После окончания телепроекта Гребенщиков заключил контракт с продюсерским центром Матвиенко, но позже ушел в самостоятельное плавание, так как посчитал это сотрудничество неэффективным.

Я же был как привязанная собака, ладно бы я был завален работой, а тут и они мне ничего, и я сам ничего не мог для себя сделать. И как только я расторг контракт, открылась моя студия, мой продюсерский центр. Я не жалею, — сказал артист.

Первая «Фабрика звезд» под руководством Матвиенко выходила в 2002 году на Первом канале. Гребенщиков стал одним из призеров шоу и получил в подарок квартиру в Москве. Зрителям артист запомнился по песне «Танцы-обниманцы», своеобразному юмору и образу фрика.

Премьера музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» состоится 3 марта в 17:00 на телеканале ТНТ. Зрители смогут следить за программой ежедневно в рамках реалити, которое будет выходить в 09:00. Показаны будут не только вокальные тренировки конкурсантов, но и их жизнь в доме, как это было на старом проекте. Продюсер Иосиф Пригожин предрек «Новой Фабрике звезд» успех благодаря формату и наставникам шоу Сергею Шнурову и Сергею Зверева. По его мнению, после выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды.