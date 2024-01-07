Градский, шоу «Док-ток», Олег Ефремов: где сейчас Анастасия Вертинская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская в последнее время пропала с экранов и из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Вертинская

Анастасия Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве. Ее отец — советский эстрадный артист и композитор Александр Вертинский.

В 1961 году она стала знаменитой, снявшись в фильме «Алые паруса». После этого Вертинская сыграла в ленте «Человек-амфибия».

Эти две киноработы позволили ей при отсутствии театрального образования в 1962 году стать актрисой театра им. А. С. Пушкина. Оттуда, уже будучи обладательницей диплома Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина, она перешла в театр им. Е. Б. Вахтангова, который год спустя сменила на «Современник».

Однако, по мнению Вертинской, по-настоящему реализоваться она смогла только в 1980 году, когда пришла во МХАТ, где прослужила восемь лет.

Артистка снималась в проектах «Гамлет», «Война и мир», «Анна Каренина», «Безымянная звезда», «Овод», «Мастер и Маргарита» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Вертинской

Первым супругом Анастасии Вертинской был режиссер Никита Михалков, за которого она вышла замуж в 1966 году. В браке родился сын Степан, однако спустя время пара рассталась, поскольку Михалков хотел, чтобы избранница занималась домом и детьми, а Вертинская желала реализоваться в профессии.

«Никиту я очень любила, но была совершенно одержима своей профессией. Не знаю почему, фанатично любила свою работу. Я готова была перенести все невзгоды. Снималась в массовках, получая копейки. На этот алтарь могла положить все. А ему нужна была совершенно другая женщина», — рассказывала актриса.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Никита Михалков и актриса Анастасия Вертинская

Самым «долговечным» мужчиной в своей жизни Вертинская называет режиссера Олега Ефремова. Она начала встречаться с ним, когда он был женат на Анне Покровской. В 1970 году он ушел от супруги к Вертинской, но не развелся с ней.

Пара рассталась, поскольку актриса не смогла смириться с его пристрастием к алкоголю. Кроме того, она так и не дождалась предложения руки и сердца.

В 1976 году Вертинская вышла замуж за композитора Александра Градского. В 1980 году артисты расстались.

«Сейчас я понимаю, что поступила недальновидно. Нужно было оставить все на уровне романа, не следовало выходить замуж. У нас не получилось не потому, что кто-то оказался плохим, а потому, что мы абсолютно из разных „детских“. Он воспитан на своей музыке, я, как вы понимаете, — на музыке Вертинского. Ну да, поначалу все начиналось как в сказке, но потом — быт, реальность. И вот наши реальности не совпали», — комментировала она.

Почему Вертинская пропала с экранов

Последний раз Анастасия Вертинская снималась в 2000 году — в фильме «Бременские музыканты». Когда лента вышла в прокат, она уже практически не играла в театре.

«В какой-то момент я поняла, что не хочу... А кого мне играть? Не попадаются мне хорошие сценарии и пьесы», — жаловалась Вертинская.

В дальнейшем она окончательно оставила сцену, объяснив это отсутствием интересных предложений. Тогда она сосредоточилась на Благотворительном фонде актеров, занимающемся оказанием помощи пожилым артистам, оказавшимся в тяжелом материальном положении (сейчас им руководит Лариса Назарова), а также на работе, связанной с восстановлением творческого наследия ее отца Александра Вертинского.

Чем сейчас занимается Вертинская

В 2021 году Анастасия Вертинская появилась в программе «На дачу!» на Первом канале, а затем в документальной ленте «Бондарчук. BATTLE». В декабре того же года она посетила студию передачи «Док-ток» вместе с сестрой Марианной.

«Конечно, многие артисты рады любой возможности промелькнуть на экране. Пытаются догнать поезд славы, который уже давно ушел. Грета Гарбо в свое время просто перестала сниматься. Представляете, если бы она вышла в роли бабушки киллера?! Ее бы не поняли. А так она посвятила последние годы друзьям, себе», — рассуждала Вертинская.

Сейчас она редко дает интервью и практически не появляется на светских мероприятиях.

Читайте также:

«Бременские музыканты», любовь к Украине, скандалы: как живет Мария Аронова

Отъезд из РФ, работа на Украине, срыв концерта: куда пропала Алика Смехова

Аверин, Казахстан, помощь Донбассу: где сейчас звезда «Глухаря» Тарасова