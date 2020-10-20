«Говоришь обо мне гадости»: Киркоров разругался с Сафроновым

https://static.news.ru/photo/6fa8c31e-12b6-11eb-99a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров не намерен больше общаться с живописцем Никасом Сафроновым. Об этом исполнитель заявил на премьере мюзикла «Шахматы».

Скандальный инцидент случился после того, как художник поздоровался с поп-королём отечественной сцены, но не получил ответа. Тогда он задал прямой вопрос музыканту, что произошло.

Потому что ты везде говоришь обо мне гадости, — цитирует «Собеседник» Киркорова.

По словам Сафронова, он не помнит, чтобы где-то в разговорах с прессой оскорблял певца, и добавил, что ценит его как профессионала. В ближайшее время живописец намерен вызвать Киркорова на разговор и разобраться в проблеме. Художник считает, что кто-то специально хочет их столкнуть лбами.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не общается со своей бывшей женой Аллой Пугачёвой. Причину этого он не назвал. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ журналисты пытались узнать у музыканта, помогает ли Пугачёва своему давнему другу Борису Моисееву. Поп-король ответил, что не знает, так как не поддерживает отношения с Примадонной, писал NEWS.ru.