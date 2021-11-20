Гоша Куценко рассказал о конфликте с Первым каналом

Актёр Гоша Куценко рассказал, что перестал получать предложения от Первого канала из-за испорченных отношений с руководством. Причиной он назвал многократные отказы от съёмок в «определённых проектах». После бойкота на Первом карьеру артиста спас телеканал НТВ, сообщил Куценко в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на канале RTVI.

Это было какое-то недоразумение на личном уровне с руководством канала, — признался актёр.

Куценко пояснил, что «не особо любит» участвовать в определённых телешоу и после серии отказов перестал получать предложения о проектах на Первом канале. По словам артиста, персоной нон грата на канале он стал более десяти лет назад.

Для меня, конечно, как артиста это чувствительный удар. Меня спасло НТВ, наша «Скорая помощь», я впервые появился на федеральном канале, — добавил Куценко.

Ранее Гоша Куценко анонсировал премьеру фильма «Любовь-морковь-4». Выход комедии с Куценко и Кристиной Орбакайте в главных ролях перенесли на четыре дня, он состоится 8 марта. Продюсер комедии Ренат Давлетьяров заявил, что картина станет самой смешной из всех его работ.