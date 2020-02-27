https://static.news.ru/photo/a0927b08-5972-11ea-a532-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гордон Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты. На этот раз 39-летняя телеведущая решила раскрыть правду об отношениях с продюсером и рассказала о его предательстве.

Гордон вспомнила, что когда-то оклеветала себя, опровергнув свои же признания о рукоприкладстве мужа. Записать это видео её просил экс-супруг Сергей Жорин. Впоследствии он сказал, что стёр видео, однако оно каким-то образом оказалось у Пригожина. Именно он, по словам Гордон, «слил» его журналистам. Таким образом Пригожин и Валерия помогли Жорину добиться своего.

Я не хотела помнить это, но Пригожин и Жорин снова выложили это видео. Так вот, я не боюсь вас! Я буду говорить правду и не буду стесняться кадров, где я ужасно выгляжу и боюсь всего, — написала она на своей странице в Instagram.

Гордон призналась, что настало время говорить правду о насилии и тех продюсерах и юристах, которые наблюдают за тем, что происходит, но ничего не делают.

Когда-то Лолита выступала против Пригожина, но потом решила, что игра в дружбу лучше. Когда-то люди, которые были жертвами его подлости, в частности Авраам Руссо, испугались, поскольку Пригожин привлёк своих старших друзей, мы их знаем, — поделилась журналистка в беседе с НСН.

Ранее, как писал NEWS.ru, Екатерина Гордон негативно отреагировала на новость о том, что певица Валерия создаст свою партию и примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Она отметила, что у артистки нет таланта и гражданской позиции. Она «вечный хорошист», который никому не интересен. На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.