Гоген Солнцев рассказал, как пенсионерам конкурировать с молодёжью

https://static.news.ru/photo/3f418b06-8d87-11eb-81cf-96000091f725_660.jpg Гоген Солнцев Фото: vk.com/gogen_solntcev

Оставаться на одной волне с молодым поколением можно и в пожилом возрасте. Об этом NEWS.ru рассказал российский шоумен, артист Гоген Солнцев.

По его словам, старшее поколение с огромным опытом за плечами с трудом приспосабливаются к новым реалиям жизни, однако это единственный способ оставаться конкурентоспособным даже в преклонном возрасте.

Нужно быть тождественным этой молодой аудитории. Знать, кто такой Моргенштерн, следить за модой, быть очень осовремененным человеком и говорить на одном языке с этим поколением, которое сейчас взяло бразды правления и строит всех наших старичков. Гоген Солнцев российский шоумен, артист российский шоумен, артист

Солнцев посоветовал интересовать новыми трендами даже в том случае, если они не нравятся. По мнению шоумена, «осовремененный» пенсионер с огромным трудовым стажем будет выигрышно смотреться в лице работодателя. К тому же, как отметил артист, это облегчит и бытовое общение с подрастающим поколением. Например, с внуками.

Нужно завести TikTok-аккаунт, снимать какие-то замечательные ролики. Даже если это совершенно не твоё и тебе это не нравится, потому что у тебя внуки уже, а тебе тут какой-то TikTok. Тебе будет проще с твоими же внуками найти общий язык, если ты будешь с ними на одной волне, — добавил Солнцев.

Как считает артист, сейчас пожилые люди не должны испытывать проблем с трудоустройством. Если же причиной отказа всё же стал возраст, у кандидата есть законные «рычаги давления на работодателя».

Если ты хороший специалист, тебя возьмут хоть в сто лет. Сейчас запрещено, как это было раньше, указывать в вакансиях, что возраст только до 55. Если тебя не берут, и ты понимаешь, что тут явно какая-то несправедливость и дискриминация, связанная с твоим возрастом — пожалуйста, есть трудовая инспекция, которая отвечает на все жалобы, — напомнил актёр.