Главный инфекционист США оценил скетч Брэда Питта, высмеивающий Трампа

https://static.news.ru/photo/8b29718e-8967-11ea-b91a-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: Nbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доктор Энтони Фаучи, который работает одним из главных членов специальной группы Белого дома по борьбе с COVID-19, оценил скетч Брэда Питта, в котором он высмеял заявления президента США Дональда Трампа о пандемии коронавируса.

Питт принял участие в юмористическом шоу Saturday Night Live, в котором спародировал Фаучи, чтобы попытаться объяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о вирусах и анализах.

Врач заявил, что артист справился со своей работой. Доктор признался, что каждый раз, когда его спрашивали, кто из актёров мог бы его сыграть, он всегда называл Питта.

Всё, что Брэд сказал в Saturday Night Live, — так и есть. Он проделал большую работу, собрав все это воедино, — сказал Фаучи.

Как писал NEWS.ru, Брэд Питт взял на себя роль ведущего прогноза погоды в шоу своего коллеги Джона Красински, известного как звезда американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса.