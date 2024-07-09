Глава ФПБК раскрыл главный страх Пугачевой из-за мужа-иноагента Глава ФПБК Бородин: Пугачева боится потерять все нажитое в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева пытается снять статус иностранного агента с мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поскольку боится потерять все нажитое в России, высказался в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, певица прекрасно понимает, что ей когда-то придется вернуться на родину. Как отметил Бородин, у Пугачевой и Галкина в России остались недвижимость и бизнесы.

Тут все понятно, Алла Борисовна пытается (снять статус иноагента с Галкина. — NEWS.ru). Они прекрасно понимают, что им когда-то придется вернуться в Россию. Они также понимают, что в Европе никому не интересны и их творчество никому там не нужно. Пугачеву знает Россия, ее наша страна и сделала Пугачевой. А кто их знает в Европе? Никто. Поэтому они и пытаются приложить все усилия, чтобы вернуться в Россию, — заявил Бородин.

Как подчеркнул глава ФПБК, в Госдуме давно обсуждают необходимость закрытия границ для людей, которые дискредитируют специальную военную операцию России и в целом всю страну. По словам Бородина, общественники наблюдают за Пугачевой и Галкиным, в частности отслеживают их выступления за границей. Он заявил, что как только артисты оступятся, в их отношении начнется проверка.

Ранее продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что Пугачева не собирается проводить свою старость в России и показывает это всеми своими действиями. По его словам, Примадонна и ее супруг проводят «весьма активную антироссийскую политику».