Хазанов опроверг сообщения о своём заболевании

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов попросил не беспокоиться о его здоровье. По словам актёра, с ним всё хорошо, а все эти вопросы о его самочувствии плохо на него действуют.

Не нужно беспокоиться о моём самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Всё нормально со мной, — сказал он РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Геннадий Хазанов госпитализирован с нестабильной стенокардией в одну из клиник в Москве. В сообщениях уточняется, что накануне Хазанов отказался от госпитализации, после того как ему оказали первую помощь. А после актёр и вовсе опроверг информацию, что вызывал врачей.

Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014). Артист также озвучивал мультфильмы. Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.

Накануне стало известно, что продюсера и создателя группы «На-На» Бари Алибасова забрали в психлечебницу. Отмечается, что в психиатрическую больницу легенду российского шоу-бизнеса забрали из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра, писал NEWS.ru.