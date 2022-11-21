«Как теперь с этим жить?»: Газманов рассказал о «тяжелом комплексе» Галкина Газманов заявил, что Галкин страдает от «комплекса эмигранта»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эстрадный артист Олег Газманов раскритиковал своего коллегу, Максима Галкина, за отъезд из России и негативные высказывания о стране. В эфире телепередачи «Судьба человека» он заявил, что Галкин предал страну и людей. Газманов считает, что поведение артиста вызвано «комплексом эмигранта».

Он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну. <...> Плевать назад некрасиво. Есть комплекс эмигранта. Он начинает ругать страну, чтобы оправдать отъезд. Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят. Как теперь с этим жить? Это тяжело, — утверждает музыкант.

Газманов уточнил, что до произошедшего он дружил с Галкиным, однако его поступки внесли коррективы в отношения.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, что публичные высказывания юмориста и иноагента Максима Галкина в адрес правительства, государства и в отношении СВО могут перерасти в уголовный срок, с целью продемонстрировать, что «неприкасаемых нет». При этом, по его словам, лишать российского гражданства мужа Аллы Пугачевой не стоит, поскольку это будет иметь серьезные международные последствия, причем не особо приятные для России.

1 ноября СМИ сообщили о получении израильского гражданства детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Израильские корни по матери иноагента Максима Галкина помогли его жене тоже получить израильский паспорт.