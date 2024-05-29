Галкину отказали в исключении из иноагентов Суд отклонил жалобу Галкина на отказ в исключении из реестра иноагентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на отказ исключить его из реестра иностранных агентов, сообщило РИА Новости. Артист счел решение Минюста России незаконным и необоснованным, его жалобу рассматривала судебная коллегия.

Кассационную жалобу оставить без удовлетворения, — решил судья.

Представитель артиста Екатерина Зубань заявила, что решение Минюста затрагивает свободы и права ее клиента. По ее словам, юморист не занимается и никогда не занимался политической деятельностью. Зубань уточнила, что критика в адрес госорганов «не является политической деятельностью». Галкин никогда не получал финансовой или организационной помощи от Украины либо других стран, темы его выступлений никогда никто не выбирает, подчеркнула юрист.

Композитор Юрий Лоза ранее предположил, что Галкину и его супруге Алле Пугачевой за границей приходится «считать каждую копейку». По словам музыканта, денежные затруднения объясняются тем, что артистам приходится давать концерты на маленьких площадках.