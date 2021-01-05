Галкин показал, как сын заслушался пением Пугачёвой по телевизору

https://static.news.ru/photo/ebc44f2c-4f4c-11eb-a216-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alla_orfey

Юморист Максим Галкин опубликовал трогательный видеоролик с реакцией сына Гарри на новогоднее выступление Аллы Пугачёвой. Семилетний ребёнок буквально застыл перед экраном телевизора, увидев, как его мать исполняет песню на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной».

Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой, — подписал Галкин видео в Instagram.

Поклонников восхитил этот пост, они сошлись во мнении, что это «великое счастье» иметь таких родителей. Ролик не оставил равнодушными и звёзд шоу-бизнеса. «До слёз», — прокомментировала телеведущая Лера Кудрявцева. «Все так же замираем», — написала актриса Алика Смехова. «Это очень трогательно», — отметил певец Сергей Лазарев.

Как писал NEWS.ru, Максим Галкин рассказал, как ему и его жене Алле Пугачёвой удаётся быть счастливыми в браке уже девять лет. Галкин уверен, что в первую очередь надо любить человека и не врать друг другу. Но неплохо и видеть в партнёре единомышленника. Артист также отметил, что очень благодарен жене за то, что терпит его занудство. Галкин уже не представляет себя без Пугачёвой и «не очень помнит жизнь своей души» до знакомства с певицей.