Галкин показал, как его троллят дети

https://static.news.ru/photo/6bc79e76-71f4-11eb-b96a-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором его c Аллой Пугачёвой дети — Лиза и Гарри —демонстрируют незаурядные актёрские способности. Они изобразили его поклонников, которые наконец-то встретились с кумиром.

Максим Галкин, какая встреча! — восклицает с иностранным акцентом Гарри.

Ему вторит Лиза, которая просит артиста дать автограф. Затем семилетние близнецы изображают, как делают селфи вместе со знаменитым артистом, благодарят его и удаляются. «Бай-бай, Максим Галкин, мой кумир», — оборачивается на прощанье Лиза.

«Ваши поклонники просто огонь!», «В малышах собрались самые лучшие гены, детки просто чудо», «Приколисты, троллят папу», — оценили публикацию Галкина его подписчики в Instagram.

Как писал NEWS.ru, Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза и Гарри завтракают. Пользователей соцсети удивила скромность и обыденность выставленных на столе блюд. На кадрах видно, что на тарелке у Лизы из кружочков нарезанной сосиски выложен снеговик с клубникой вместо носа. На столе также стоит маслёнка со сливочным маслом, варёные яйца, варенье и фрукты. А рядом с Гарри лежит игрушечный автомат, который интересует мальчика больше, чем еда. «Ну вот, даже эти детишки едят на завтрак сосиски», «Каждому своё: мальчишки — за стрелялки, девчонки — за ягодки и красоту», прокомментировали подписчики звёздного семейства.