Галкин назвал любимчиков Пугачёвой в «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/23cf4ec6-42b9-11eb-b6db-fa163e074e61_660.jpg Александр Энберт и Ольга Кузьмина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Алла Пугачёва с большим интересом смотрит шоу «Ледниковый период» и имеет своих фаворитов. Об этом рассказал её муж, телеведущий и юморист Максим Галкин.

По словам артиста, Примадонна смотрит каждый выпуск программы, поэтому он обратился к ней за помощью в рамках подготовки выпуска «Сегодня вечером», посвящённого новому сезону шоу.

Галкин отметил, что Пугачёва «болеет» за артистку Ольгу Кузьмину. Она выступает в паре с серебряным призёром Олимпийских игр Александром Энбертом. На их счету — восемь побед из 12. Пара является основным претендентом на победу в «Ледниковом периоде».

Кузьмина катается как профессионал, — передал юморист слова жены в эфире программы «Сегодня вечером».

Присутствовавшая в студии Кузьмина была польщена и сообщила, что изначально не планировала участвовать в шоу, но затем приняла приглашение режиссёра и продюсера проекта Ильи Авербуха.

Как писал NEWS.ru, очередной сезон «Ледникового периода» на Первом канале уже стал одним из лидеров по популярности у аудитории. При этом на льду и около него нередко кипят нешуточные страсти. Так, в центре внимания зрителей фигуры Ольги Бузовой, Влада Топалова, Регины Тодоренко и впервые попробовавшей себя в качестве ведущей Алины Загитовой.

Илья Авербух при этом уже умудрился вступить в словесную пикировку со спортсменкой Еленой Исинбаевой, когда та недостаточно высоко оценила номер Регины Тодоренко и Романа Костомарова.