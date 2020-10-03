Гагарина оценила игру Варнавы в новой постановке

https://static.news.ru/photo/c9ba7e10-0555-11eb-a9ea-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Полина Гагарина на своей официальной странице разместила фото со своим сыном Андреем от артиста Петра Кислова. Исполнительница рассказала, что они посетили театр Дворец на Яузе.

По словам Гагариной, она с сыном сходила на премьеру спектакля Александра Молочникова «Бульба. Пир». Она поздравила с премьерой всех причастных к постановке, и в особенности артистку Екатерину Варнаву.

Сходили с моим любимым кавалером на спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир»! Всех поздравляю с долгожданной премьерой! Особенно Екатерину Варнаву! Блистай, ты взрываешь! — написала Гагарина в Instagram.

Сама Варнава отреагировал на этот пост в комментариях, назвала певицу «любимой Посей» и поблагодарила за тёплые слова. Другие подписчики отметили, что Гагарина «потрясающая мама», и удивились тому, какой у исполнительницы взрослый сын.

Как ранее передавал NEWS.ru, Полина Гагарина в золотистом сценичном боди, такого же цвета ботфортах и в необычном головном уборе снялась перед выступлением на Крымском полуострове.

Фотография, которую она разместила в Instagram, сразу стала популярной.