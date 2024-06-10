Гагарина рассказала, готова ли стать новой Пугачевой Полина Гагарина заявила, что не стремится стать новой Пугачевой

Фото: NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина на пресс-конференции, посвященной большому шоу, которое состоится 29 июня в Лужниках, заявила, что не стремится статья новой Аллой Пугачевой на эстраде. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, артистка подчеркнула, что не является «заменителем» кого-либо.

Я не заменитель никого. Я сама по себе. Меня зовут Полина Гагарина. Это мое настоящее имя и фамилия. Я делаю, что люблю и без чего жить не могу. Мне не нужны какие-то статусы и звания «королева» или «царица». Мне вполне достаточно моего имени и фамилии. Я не для этого училась. То, что мне пишут люди после концертов, какие отзывы я получаю — это для меня самая высшая награда, — сказала певица.

Гагарина вспомнила, как после ее прошлой большой концертной программы к ней подходили зрители, выражали благодарность. По словам артистки, многие просто восторженно жестикулировали и не могли словами выразить свои впечатления.

Это высший комплимент для меня, когда люди не могут обрамить это в слова. Мне кажется это и есть та самая вибрация, к которой мы все стремимся, — отметила Гагарина.

Ранее издание KP.RU сообщило, что певица Алла Пугачева готова выступать для частных заказчиков за пределами России, потому что «сидит без денег». По данным издания, к директору исполнительницы обратился журналист и пранкер Сорян и предложил ей спеть на дне рождения российского частного инвестора в Турции за 100 млн рублей. Директор Аллы Борисовны выслушал предложение и попросил прислать подробную информацию о мероприятии. Журналист предположил, что у Примадонны за границей заканчиваются деньги, потому что раньше ее представители бросали трубки, когда слышали подобные предложения.