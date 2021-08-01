Гагарина дала фанатам советы по «правильному» расставанию пар

Полина Гагарина поделилась мнением насчёт того, как должны правильно расставаться пары. По мнению певицы, нельзя ни в коем случае терпеть плохого обращения с собой, высказалась артистка в эфире YouTube-шоу Армана Давлетярова.

Ошибки совершают все! Когда пропадают любовь и уважение, то что-то трудно спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Если есть куда идти, есть силы, то зачем терпеть обиды? Не дай бог побои, насилие, но об этом обязательно нужно говорить! Надо уходить и неважно, сколько детей, — авторитетно заявила певица, которая рассталась с мужем после шести лет брака.

Развод артистки с фотографам Дмитрием Исхаковым прошёл без скандалов и дележа имущества. Гагарина объяснила, почему всё произошло настолько тихо.

Я не люблю ни на чем таком хайпиться... Мы сейчас сконцентрированы на воспитании детей. Это самое главное, — рассказала артистка.

У пары есть общая дочь Мия, с которой бывший муж Гагариной регулярно видится. Также экс-супруг артистки сохранил прекрасные отношения и с её старшим сыном.

Ранее Полина Гагарина опубликовала в Instagram новую фотографию, которая напугала фанатов. На теле звезды видны множественные синяки.