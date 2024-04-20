Фото с украинским блогером, слезы на концерте: что происходит в жизни Крида

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи Сети раскритиковали российского рэпера Егора Крида за опубликованное в соцсети фото с блогером Алексеем Шевцовым, который известен своими антироссийскими высказываниями. Какие последние новости появлялись о певце, как он оказался в компании украинского инфлюенсера?

Где Крид встретил Шевцова

Telegram-канал SHOT пишет, что 29-летний Крид во время визита в США был замечен в компании 30-летнего блогера Алексея Шевцова. На снимке, опубликованном Кридом, также присутствуют блогеры Александр Зубарев и JesusAVGN. В настоящее время исполнитель проводит время на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, говорится в сообщении.

«Егора Крида хейтят за фото с антироссийским блогером Шевцовым. Снимок предположительно сделан в США. На нем Крид — в компании разного рода блогеров и стримеров, наиболее известные из которых — Александр Зубарев и JesusAVGN. Но больше остальных внимание к себе привлек 30-летний Алексей Шевцов, известный своими русофобскими высказываниями», — передает канал.

Как отмечает канал, Шевцов в разное время заявлял о том, что идея фикс русских людей — колонизация новых территорий. Он также уверял, что в российском обществе максимальный запрос на Сталина, на жесткую руку, пишет SHOT.

Что рэпер говорил про СВО

Через несколько дней после начала спецоперации России на Украине Егор Крид в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) высказался о конфликте, отметив, что находится вне политики. При этом назвал происходящее «кошмарным сном» и пожелал, чтобы он скорее закончился.

«У меня много друзей и коллег на Украине, и я с ними постоянно на связи... Я вне политики и в ней вообще не разбираюсь, но тут и не надо разбираться, чтобы говорить о том, что я против войны и я за мир. Быстрее бы этот кошмарный сон закончился. Надеюсь все будет хорошо. Берегите себя», — писал Крид.

Также в своем Telegram-канале музыкант отмечал, что у него случаются панические атаки из-за ситуации на Украине. Популярный артист долгое время боролся с приступами, но в последнее время это делать сложнее. Отвечая на вопросы своих поклонников в мессенджере, он сообщил, что лучше ему не становится.

«В последние дни, наоборот, усилились. Только что вот словил», — написал артист, отвечая на вопрос о том, стало ли ему лучше.

При этом в марте 2024-го Крид собрал 7 млн рублей в рамках благотворительного стрима для жителей Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам ВСУ, и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале исполнитель рассказал, что 255 тысяч рублей прислали зрители, а остальные 6,7 млн он собрал сам.

Крид поблагодарил всех зрителей своего стрима и рассказал, что побил собственный рекорд. Впервые его трансляцию посетили почти 50 тысяч зрителей одновременно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следом певец выложил пост с отчетом, где рассказал, что 1 млн рублей отправил на помощь пострадавшим в «Крокусе» и 5 млн — в фонд Белгорода, который помогает больным раком детям. Оставшийся миллион Крид распределил между четырьмя семьями Белгородской области.

Почему музыкант расплакался на своем концерте

Егор Крид расплакался во время концерта на сцене Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге. Эмоции у артиста вызвали воспоминания о его двоюродной бабушке. По словам исполнителя, она работала в этом городе на Химмаше. Певец назвал бабушку своим ангелом-хранителем и посвятил ей аплодисменты зрителей. После он перешел к исполнению композиции «Берегу».

«Моя бабушка Таисия Васильевна очень сильно любила жизнь. Она называла меня ангелом-хранителем, постоянно ходила на работу, была позитивна. Теперь она мой ангел-хранитель. Если ты слышишь, эти аплодисменты тебе», — произнес Крид.

Певец добавил, что его бабушка совершила первый прыжок с парашютом в 80 лет. Как отмечается, концерт вызвал настоящий ажиотаж в городе. Число поклонников превысило количество мест в зале.

Читайте также:

Возвращение на НТВ, критика Пугачевой: как живет Соседов, последние новости

Валерия по лысине узнала Пригожина с закрытыми глазами среди других мужчин

Суд с Киркоровым, ссора с Пугачевой, гражданство РФ: как живет Успенская