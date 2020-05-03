Фото постаревшего Андрея Губина шокировало фанатов

https://static.news.ru/photo/b523b984-8d7e-11ea-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Губин Фото: Фото: Алина Филипьева/vkontakte

Певец Андрей Губин недавно отметил своё 46-летие. Его подруга Ульяна Каракоз опубликовала снимки с праздника.

Поклонники исполнителя были шокированы внешним видом своего кумира. По их словам, музыкант сильно осунулся и похудел. У него потухший взгляд.

Я бы его не узнала! Грустно, что так запустил себя, — написала одна из поклонниц под постом.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о психическом заболевании Губина. Состояние певца продюсер назвал настоящей трагедией.