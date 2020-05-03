Фото постаревшего Андрея Губина шокировало фанатов

Певец Андрей Губин недавно отметил своё 46-летие. Его подруга Ульяна Каракоз опубликовала снимки с праздника.
Поклонники исполнителя были шокированы внешним видом своего кумира. По их словам, музыкант сильно осунулся и похудел. У него потухший взгляд.
Я бы его не узнала! Грустно, что так запустил себя, — написала одна из поклонниц под постом.
Как ранее писал NEWS.ru, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о психическом заболевании Губина. Состояние певца продюсер назвал настоящей трагедией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен