Жена Цекало поделилась фото голого мужа

https://static.news.ru/photo/8cd118b2-887b-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: darina_ervin/instagram

Фото голого Александра Цекало появилось в Сети. Снимки обнажённого продюсера и актёра выложила в Instagram его новая жена — 29-летняя Дарина Эрвин.

Она продемонстрировала своим подписчикам, как Цекало без одежды готовит ей завтрак и просто позирует абсолютно голым.

Пара живёт в Лос-Анджелесе. Цекало, которому сейчас 59 лет, официально оформил отношения с новой возлюбленной в марте 2019 года. Пара сыграла свадьбу в Америке. Туда семью Эрвин перевёз отчим девушки. Дарина в США строит карьеру актрисы и модели. Для Александра Цекало это уже четвёртый брак.

Ранее NEWS.ru писал, что Цекало пришлось выкупить фамилию, которую он дал своей бывшей жене при заключении брака, ради новой молодой супруги.