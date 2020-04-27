Шоу-бизнес

Жена Цекало поделилась фото голого мужа

14:30, 27 апреля 2020 12
Фото: darina_ervin/instagram

Фото голого Александра Цекало появилось в Сети. Снимки обнажённого продюсера и актёра выложила в Instagram его новая жена — 29-летняя Дарина Эрвин.

Она продемонстрировала своим подписчикам, как Цекало без одежды готовит ей завтрак и просто позирует абсолютно голым.

Пара живёт в Лос-Анджелесе. Цекало, которому сейчас 59 лет, официально оформил отношения с новой возлюбленной в марте 2019 года. Пара сыграла свадьбу в Америке. Туда семью Эрвин перевёз отчим девушки. Дарина в США строит карьеру актрисы и модели. Для Александра Цекало это уже четвёртый брак.

Ранее NEWS.ru писал, что Цекало пришлось выкупить фамилию, которую он дал своей бывшей жене при заключении брака, ради новой молодой супруги.

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