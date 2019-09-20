https://static.news.ru/photo/e8ac42da-db7c-11e9-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Рейтинг самых «дорогих» хип-хоп-исполнителей мира составил журнал Forbes. Первую строчку самых высокооплачиваемых рэперов впервые занял Канье Уэст. В 2018 году в топе списка был продюсер и хип-хоп-звезда Jay-Z, пишет издание.

Супруг звезды Instagram Ким Кардашьян за последний год заработал $150 млн. Этому способствовал и контракт с маркой спортивной одежды Adidas. Для них Канье Уэст разрабатывал собственную линию кроссовок Yeezy.

Jay-Z оказался на втором месте списка. Благодаря заключительной части совместного со своей женой певицей Бейонсе тура On The Run II его доход составил $81 млн. Третье место рейтинга занял Дрейк. Он заработал «всего» $75 млн, однако издание присвоило ему статус «самого популярного артиста среди всех жанров».

В России самым высокооплачиваемым певцом в 2018 году по версии Forbes стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, писал News.ru.