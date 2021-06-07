Фильм Собчак о скопинском маньяке выкупил Netflix

https://static.news.ru/photo/aea99cfe-c6e4-11eb-b5fc-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов, Ксения Собчак Фото: Кадр из видео/Осторожно: Собчак/youtube.com

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что её YouTube-фильм с интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым выкупил международный сервис Netflix. Об этом она написала в Instagram в ходе переписки с главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым.

Звезда считает, что Минаев постоянно к ней цепляется. Так, светская львица вспомнила, что он раскритиковал её фильм о маньяке.

Кстати, Nexflix берут наш фильм про маньяка. Который так тебя «не по-старчески» задел. Так что поздравь, — написала она в комментариях.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

После освобождения скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. Владимир Жириновский утверждает, что Собчак дала Мохову три миллиона рублей, лишь бы он согласился на беседу.

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Его могут посмотреть только зарегистрированные пользователи, подтвердившие согласие на просмотр.