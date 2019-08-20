Певец Филипп Киркоров сообщил поклонникам, что к нему вернулась «жена», которая преследует его уже четыре года.
Украинская фанатка Татьяна Пушина вновь подкараулила артиста после концерта в Алуште. Она набросилась на певца с требованием отвести её под венец.
Мы должны обвенчаться. Чем я хуже Пугачевой? — заявила женщина.
В свою очередь певец лишь посетовал на неадекватное поведение своей поклонницы, информирует «
Я думал, что «ЭТО» осталось в далёком прошлом, но, оказывается, нет, — написал Киркоров в Instagram.
Как писал News.ru, предприниматель Пётр Маринин, являющийся совладельцем строительной компании «Стройхолдинг-Трейд», подал иск к Киркорову. Его сумма пока неизвестна.