https://static.news.ru/photo/e294aa40-c353-11e9-b295-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Филипп Киркоров сообщил поклонникам, что к нему вернулась «жена», которая преследует его уже четыре года.

Украинская фанатка Татьяна Пушина вновь подкараулила артиста после концерта в Алуште. Она набросилась на певца с требованием отвести её под венец.

Мы должны обвенчаться. Чем я хуже Пугачевой? — заявила женщина.

В свою очередь певец лишь посетовал на неадекватное поведение своей поклонницы, информирует « Комсомольская правда ».

Я думал, что «ЭТО» осталось в далёком прошлом, но, оказывается, нет, — написал Киркоров в Instagram.

Как писал News.ru, предприниматель Пётр Маринин, являющийся совладельцем строительной компании «Стройхолдинг-Трейд», подал иск к Киркорову. Его сумма пока неизвестна.