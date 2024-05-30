Филипп Киркоров: последние новости 30 мая, Алла Крутая, китайская машина

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров появился на мероприятии Аллы Крутой. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, за что его раскритиковал Никас Сафронов?

Какое мероприятие посетил Киркоров

Телеведущая Алла Крутая, сестра народного артиста России Игоря Крутого, представила в «Москва-Сити» свою новую книгу «Письма издалека». Мероприятие посетили многие российские знаменитости, в числе которых был Филипп Киркоров.

Также на презентации книги появились Александр Буйнов, Игорь Николаев, Нонна Гришаева, Елена Малышева, Олеся Судзиловская, Зара и другие звезды.

Для выхода в свет поп-король надел синие джинсы, черную рубашку с белыми полосками и узорчатый пиджак. Образ дополнили очки и сумка.

За что Сафронов раскритиковал Киркорова

Народный художник России Никас Сафронов раскритиковал покупку Филиппа Киркорова, который несколько дней назад приобрел картину «Король земли» художника и граффитиста из Дзержинска Ильи Спича (Спиченкова).

Он заявил NEWS.ru, что в купленной певцом картине видна не очень качественная пародия на американского художника Джорджо Кондо, делающего обложки для мировых звезд. По мнению Сафронова, бессмысленно обсуждать приобретение картин теми людьми, которые никогда не имели отношения к высокому современному искусству.

«Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, вот и покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества», — объяснил художник.

На каком автомобиле ездит Киркоров

В апреле 2024 года Филиппа Киркорова заметили на новом китайском премиальном электромобиле Hongqi E-HS9 белого цвета. По данным msk1.ru, эта машина считается конкурентом BMW X7 и Mercedes GLS, но стоит дешевле — 11 млн рублей.

При этом осенью 2023 года артист ездил на белом Mercedes Maybach, стоимость которого — 27 млн рублей, пишет портал.

Журналисты издания попытались связаться с пресс-секретарем Киркорова, чтобы выяснить, действительно ли он пересел на «китайца». Ответа на данный момент нет.

Какое видео с Пугачевой показал Киркоров

25 мая Филипп Киркоров поздравил с днем рождения заслуженную артистку России Кристину Орбакайте. В честь праздника он показал архивные кадры, на которых позирует с Орбакайте.

«С днем рождения, Кристина!» — обратился поп-король к коллеге.

В опубликованном ролике также присутствуют моменты, где Киркоров гуляет за руку с народной артисткой СССР и его бывшей женой Аллой Пугачевой.

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