Филипп Киркоров: последние новости 29 мая, критика Сафронова, новая машина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров теперь ездит на китайском автомобиле. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, чем он помог художнику из Дзержинска?

Как Киркоров помог художнику из Дзержинска

Филипп Киркоров приобрел картину «Король земли» художника и граффитиста из Дзержинска Ильи Спича (Спиченкова). Об этом поп-король рассказал в микроблоге.

Произведение искусства Киркоров разместил в театральной зоне в своем доме в Подмосковье. Сумму покупки он не раскрыл.

«„Король земли“. Идеально вписался в театральную зону», — написал певец.

Сам Спич рассказал NEWS.ru, что Киркоров помог ему, так как продажа картины артисту повысила интерес к его творчеству.

«Покупка картины Киркоровым произошла на днях и в первый раз. Интерес к моему творчеству возрос. Конечно, когда художник и вообще любой человек развивается в чем-то, соответственно, это притягивает интерес», — отметил деятель искусства.

В 2023 году две работы художника также приобрел рэпер Тимур Юнусов (Тимати).

Кто раскритиковал покупку Киркорова

Народный художник России Никас Сафронов раскритиковал покупку Филиппа Киркорова. Он заявил, что в приобретенной музыкантом картине видна не очень качественная пародия на американского художника Джорджо Кондо, который делает обложки для мировых звезд.

По мнению Сафронова, бессмысленно обсуждать покупку картин теми людьми, которые никогда не имели отношения к высокому современному искусству.

«Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, вот и покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества», — прокомментировал он NEWS.ru.

Какую машину купил Киркоров вместо Mercedes

В апреле 2024 года Филиппа Киркорова заметили на новом китайском премиальном электромобиле Hongqi E-HS9 белого цвета. Это транспортное средство считается конкурентом BMW X7 и Mercedes GLS, но стоит дешевле. Его цена — 11 млн рублей, пишет msk1.ru.

При этом осенью прошлого года поп-король передвигался на белом Mercedes Maybach, стоимость которого составляет 27 млн рублей, уточнило издание.

Портал связался с пресс-секретарем Киркорова, чтобы выяснить, действительно ли он пересел на «китайца», но ответа на данный момент нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С кем Киркоров записал дуэт

Филипп Киркоров в соцсетях сообщил, что 31 мая состоится премьера его новой песни «Стирай», записанной в дуэте с музыкантом и блогером Олегом Майами.

Он также опубликовал ролик, в котором они с Майами исполняют композицию. В кадре артисты одеты в стильные пиджаки и футболки. Их образы дополнили солнцезащитные очки, перстни и браслеты на запястьях.

«Стирай... Я тебе оставлю наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай… Но прошу тебя — не возвращайся больше назад», — спел Киркоров.

Зачем Киркоров обратился к Орбакайте

25 мая заслуженная артистка России Кристина Орбакайте отметила день рождения — ей исполнилось 53 года.

Филипп Киркоров поздравил ее в соцсетях, показав архивные кадры, на которых он позирует с коллегой.

«С днем рождения, Кристина!» — написал он.

В опубликованном ролике также есть моменты, где поп-король гуляет за руку с народной артисткой СССР его бывшей супругой Аллой Пугачевой.

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