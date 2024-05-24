Филипп Киркоров: последние новости 24 мая, деньги Margo, спасение бизнеса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров хочет спасти свой бизнес. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, кто может ходить с ним на светские мероприятия за деньги?

Кто платит Киркорову за совместный выход в свет

По словам журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, певица Маргарита Овсянникова (Margo) платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за то, чтобы он появлялся вместе с ней на светских мероприятиях.

«Бедросович, я вас знаю как облупленного. В случае с Бедросовичем „как облупленного“ звучит двусмысленно. Он берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, стала „той, что с Киркоровым“», — заявил он в YouTube-шоу «Каково?!»

Сам Киркоров на красной дорожке премии «Виктория» называл Margo «молодой Мадонной».

Какую премию получил Киркоров

Филипп Киркоров получил премию Topical Style Awards 2024 журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Артист был удостоен наград в номинациях «Прорыв года» и «Артист года».

«Спасибо Moda Topical и Оксане Федоровой за премию „Прорыв года — 2024“. Неожиданно за возвращение года. И тем более с песней от Манижи „Дальше буду жить“. И за „Артиста года“», — отметил Киркоров в соцсетях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как Киркоров спасает свой бизнес

По информации KP.RU, Филипп Киркоров решил возобновить деятельность компании «Филипп Киркоров Корпорейшн», занимающейся деятельностью в области исполнительных искусств.

Поп-король обладает долей в 90% активов в этой фирме еще с 2019 года, однако в апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании.

Недавно статус фирмы сменился на «действующий». По данным KP.RU, это может означать, что Киркоров снова решил заняться бизнесом и оплатил возможные долги перед ФНС.

«Примечательно, что в первый год работы ООО „Филипп Киркоров Корпорейшн“ принесло артисту более 60 млн рублей чистой прибыли. А вот уже в 2021 году прибыль ушла в минус почти на 9 млн рублей. Данные о доходах за последние два года не подавались, но, возможно, Киркоров в скором времени это исправит», — пишут журналисты.

Из-за чего Киркоров поспорил со Шнуровым

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время финала программы «Новая Фабрика звезд» в шутку пристыдил Филиппа Киркорова, вспомнив его выступление на Евровидении в 1995 году. Шнуров попросил певца «перекреститься и замолчать», после того как он начал защищать конкурс.

Киркоров поспорил с коллегой. Он сдержанно попросил Шнурова «уняться», отметив, что в свое время занял на Евровидении 17-е место, но все равно не собирается «проклинать» музыкальное соревнование.

«Мы все с благодарностью принимаем и проигрыши, и падения», — заявил музыкант.

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