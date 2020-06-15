Федосеева-Шукшина оказалась не замужем за Алибасовым

https://static.news.ru/photo/11ac80c6-af96-11ea-bf42-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина недавно получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.

Странная история с браком выяснилась в эфире программы «Пусть говорят» , когда Федосеева-Шукшина заговорила о друзьях, советующих ей развестись с музыкантом, который якобы просто хочет её обобрать.

А какой развод? После того как мы где-то расписались, он бумагу забрал себе. А недавно я получала новый паспорт. Смотрю — в нём нет штампа о браке, — заявила актриса.

Факт выяснился в процессе споров вокруг квартиры Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве, которая странным образом перешла в руки директора Алибасова. Сам продюсер утверждал, что это было сделано намерено, чтобы жильё не попало ни дочкам жены, ни его сыну.

Сделка о дарении жилья была совершена добровольно, но сейчас уже Федосеева-Шукшина отказывается признавать её законность. Актриса говорит, что не понимала, какую бумагу в пользу Алибасова она подписывает, и ссылается на то, что «ничего не помнит».

Адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку, подтвердил свои слова о добровольном согласии Федосеевой-Шукшиной на дарение жилья Алибасова видеозаписью. Но появившаяся в студии внучка актрисы — Анна Трегубенко, оставившая бабушку без квартир в Петербурге и Финляндии, заявила, что та была в момент подписания договора без слухового аппарата и, следовательно, действительно не понимала происходящего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как её муж Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру супруги в Новой Москве. Продюсер составил договор дарения, пока жена лечилась в Болгарии.