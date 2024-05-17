Фаворит Пугачевой раскрыл правду об отношениях Галкина с Примадонной Актер Савин заявил, что Галкин боялся Пугачеву

Фото: Иванко Игорь /Агентство «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Актер, певец и композитор Сергей Савин заявил aif.ru, что шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) боялся свою супругу Аллу Пугачеву. По словам артиста, это было еще до того, как пара поженилась.

Ее все тогда боялись — до недавнего времени Алла Борисовна была серым кардиналом нашего шоу-бизнеса. Я тоже, если честно, побаивался ее. Но Галкин — особенно. Помню, на презентации моего диска Алла ему дала мой портрет и сказала: «Держи!» И он вынужден был его держать, — поделился воспоминаниями Савин.

Актер добавил, что Галкина в этой ситуации можно назвать «терпилой». По его словам, шоумену часто было не до смеха, когда Пугачева его хвалила. Однако сам Галкин не говорил ни слова поперек артистке.

Певец утверждает, что Примадонна сделала его «своим фаворитом», когда он участвовал в шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» в 2011 году. Пугачева была председателем жюри.

Савин уточнил, что все в окружении Аллы Борисовны в какой-то степени были марионетками в ее руках. Так или иначе, утверждает музыкант, никто не смел сделать ничего такого, что бы ей не понравилось, иначе за этим следовала «расплата».

Ранее Алла Пугачева сообщила о переносе выхода новой песни «Ложный стыд». Релиз сингла должен был состояться 13 мая на платформе Apple Music.