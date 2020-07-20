Фадеев вступил в перепалку с фанатами из-за клипа с Валерией

https://static.news.ru/photo/c3d99ab4-c967-11ea-b217-fa163e074e61_660.jpg Макс Фадеев (справа) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Фадеев затеял перепалку с подписчиками, которым не очень понравился клип с Валерией. Продюсер сообщил о съёмках видео с Эминемом на клип «МММ», на что пользователи оставили негативные комментарии.

Так, один из подписчиков расценил этот шаг музыканта как «падение», а не взлёт. Ещё она поклонница Фадеева назвала его клип с Валерией произведением «так себе».

Продюсера задели эти замечания, он решил ответить на высказывание про клип с Валерией.

Ну... О вкусах-то не спорят! Кто-то любит «Яблочко», а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались! — раздражённо написал в ответ на критику Фадеев.

В перепалку вступили другие пользователи, часть из них осудила сделавшую замечание фанатку и поддержала продюсера. Даме ответили, что у неё «проблемы со слухом», Фадеева заверили, что песня с Валерией «очень сильная».

Клип Фадеева с Валерией был опубликован в Сети 19 апреля. За три месяца он набрал 7,4 млн просмотров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская поп-певица Валерия приняла участие в YouTube-шоу Comment Out, где заявила, что пользователи соцсетей любят бессмысленный контент. Гостьей шоу стала другая исполнительница — Анита Цой. Ведущие дали ей задание позвонить Валерии и предложить той провести прямой эфир в соцсети.