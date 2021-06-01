«Её создало время»: Соседов о секрете образа Мэрилин Монро

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Американской актрисе Мэрилин Монро 1 июня исполнилось бы 95 лет. Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru постарался раскрыть секрет образа звезды Голливуда 1950-х. По его словам, её создало время, «она ничего не отыгрывала», была «абсолютно естественной».

Это природная естественность. Такой естественности редко кто достигает. Это природа, внутренняя лёгкость, внутренняя свобода. В ней (в Мэрилин Монро. — NEWS.ru) всё гармонично. И этим она, конечно, всех покорила. В ней нет никакой нарочитости, в ней нет никаких понтов, понтяры, вульгарного, наносного, утрированного, чрезмерного. <...> Она была хороша собой, гармоничной, сложена очень хорошо, очень пропорциональна. И вот этим она и подкупила всех, — заявил Соседов.

Собеседник добавил, что в Монро была «чистой, изысканной» даже в откровенных сценах, и в этом её безусловный и неразгаданный феномен.

Она (Мэрилин Монро. — NEWS.ru) была именно для того времени хороша. Время было другое, более сильное, яркое, послевоенное (после Второй мировой войны. — NEWS.ru) время, время созидания, всё менялось. И она, конечно, актриса своего времени, безусловно. Сегодня, мне кажется, такая уже не может родиться. Время искусственного, много фальшивого, время подделок, время суррогата, — отметил критик.

Соседов считает, что актрису сейчас назвали бы конъюнктурщицей, на потребу выставляющей своё тело.

Мэрилин Монро прославилась благодаря ролям в фильмах «В джазе только девушки» (1959), «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «Ниагара» (1953), «Мы не женаты» (1952), «Леди из кордебалета» (1948) и другие.