«Этот ужас не забуду никогда»: Киркоров о своем самом постыдном выступлении Киркоров заявил, что во время шоу в «Олимпийском» забыл слова песни «Снег»

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Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что во время выступления в «Олимпийском» от волнения забыл слова в песне «Снег». На гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» артист признался, что ему пришлось придумывать текст на ходу, за что ему было очень стыдно, передает корреспондент NEWS.ru.

Я так волновался, я вообще всегда очень волнуюсь, это чувство меня не покинуло до сих пор. Я вышел на сцену, номер мне шикарный сделали, это было в «Олимпийском», я начинаю петь «Снег» и забываю слова. Причем я эту песню знаю от и до, всегда пел, но настолько волнение. Там слова такие: «разучился любить февраль», а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: «апрель, март». На ходу придумываю какие-то слова. Этот ужас, паника от того, что ты забываешь слова, я не забуду никогда. Было очень стыдно, конечно. Ну зато живьем, — поделился певец.

До этого артист заявил, что не планирует пышного праздника в свой 57-й день рождения. Он пояснил, что для него это невеселое событие, так как 30 лет назад в этот день умерла его мама, кроме того, в этом году 30 апреля попадает на печальную дату — 40 дней после трагедии в «Крокусе». В этот день Киркоров, по его словам, поднимет бокал за здоровье отца и свое, а также помянет тех, кто ушел из жизни.