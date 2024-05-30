«Это не просто онкология»: Соседов выдвинул новую версию болезни Заворотнюк Критик Соседов: болезнь Заворотнюк была окутана тайной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru предположил, что актриса Анастасия Заворотнюк могла умереть не из-за онкологии, а из-за другого страшного заболевания. Он пояснил, что болезнь артистки была окутана тайной, из-за чего осталось ощущение странности. По его словам, люди с онкологией часто продолжают сниматься, а Заворотнюк оказалась прикована к постели.

Ее болезнь была окутана тайной. Все скрывалось. Это оставило ощущение странности. Онкология ли это? Люди с онкологией снимаются, работают, а тут она долгое время была прикована к постели. Это уже было что-то другое. Бывают болезни пострашнее онкологии, — отметил критик.

Соседов напомнил, что подобный жуткий диагноз был у композитора Владимира Мигули, который страдал от распада костей. По его словам, при таких заболеваниях сделать уже ничего нельзя.

Бывают жуткие диагнозы как у Владимира Мигули, у которого был распад костей, было редкое заболевание. И ничего нельзя было сделать. Мне кажется, это не просто онкология. Там было что-то более серьезное. Так мне видится, — заключил критик.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что сгубившая Заворотнюк глиобластома практически не поддается лечению. Он пояснил, что, если опухоль большая и продолжает прогрессировать после лечения, шансы на выздоровление минимальные.