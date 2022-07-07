«Это не повсеместно»: звезда «Фабрики звезд» об «отмене» русской культуры Певица Дубцова: повсеместного запрета на русскую культуру нет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ирина Дубцова

Повсеместного запрета на русскую культуру нет, сообщила победительница четвёртого сезона «Фабрики звезд», певица Ирина Дубцова изданию «Слово и Дело». Она упомянула только единичные случаи отмены произведений русских композиторов в европейских театрах.

Я знаю только единичные случаи так называемой отмены русской культуры, когда в некоторых театрах Европы из афиш исчезли произведения великих русских композиторов. Рада, что это не происходит повсеместно. В век интернета отменить что-либо невозможно. В России никто русскую культуру не отменял и никогда не отменит, она будет продолжать развиваться, опираясь на своё богатое наследие, — сказала Дубцова.

Она также выразила надежду, что российские музыканты станут меньше копировать западные образцы, хотя подчеркнула, что не видит в этом ничего плохого.

С начала военной операции на Украине оставшиеся в России представители интеллигенции активно заговорили о необходимости фундаментальных изменений в культуре и формировании идеологии для воспитания патриотизма. Актёр Иван Охлобыстин даже ввёл для этого термин «культурный патриот». NEWS.ru узнал мнение деятелей культуры о том, нужна ли России культурная спецоперация и какую роль в ней должно играть государство.