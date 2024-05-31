«Это Элтон Джон нашей эстрады»: рэпер Natan высказался о певце Пенкине Рэпер Natan назвал Пенкина Элтоном Джоном российской эстрады

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Рэпер Natan

Российский рэпер и телеведущий Natan (Натан Миров) на презентации нового альбома Юрия Киселева заявил, что феномен певца Сергея Пенкина в том, что он опередил свое время, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительно пояснил, что в то время все стремились за советским, стандартным и консервативным вокалом. По словам Natan, Пенкин пел такие песни, что даже сейчас любой вокалист может его послушать и сказать «вау, классно!».

Дорогой господин Пенкин! Я очень хочу сказать вам, что здесь есть мы, авторы, продюсеры и исполнители, которые ценят ваш труд независимо от того, какой сегодня будет тренд <...> Вы звучите в наших сердцах. Это самое дорогое, спасибо вам за это <...> Пенкин по своему таланту и сходству, по той адаптации, что у нас есть, это Элтон Джон на нашей эстраде. Низко кланяюсь за творчество, — подчеркнул Natan.

Певица Mia Boyka ответила на вопрос о романе с коллегой Юрием Киселевым на презентации его нового альбома. Слухи об их отношениях появились после того, как они сняли клип на свой дуэт «Не перестану верить в любовь». Певица заявила, что люди видят их так, как хотят, поэтому никому ничего объяснять не нужно.

Ранее Mia Boyka призналась, что сама только учится тому, как продолжать верить в любовь после расставания. Она подчеркнула, что композиция, записанная вместе с Киселевым, стала для нее своего рода медитацией.