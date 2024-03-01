«Очень страшно»: Гребенщиков раскрыл, как ему «перепадало» от Пугачевой Гребенщиков признался, что Пугачева сильно ругала его за ошибки

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева была очень строгой в работе, могла сильно ругать за ошибки, но при этом была мудрой и справедливой, заявил NEWS.ru участник первой «Фабрики звезд», креативный продюсер детской школы певицы Михаил Гребенщиков. Он добавил, что сотрудничество с ней было для него психологическим испытанием, но он им гордится.

Алла Борисовна — очень мудрый человек, с юмором, справедливый. Если она ругает, то очень это страшно. Все время бывали какие-то невзаимопонимания: то микрофон отключен, то еще что-то и мне перепадало. Но это были рабочие моменты. Мне наоборот было лестно, что на меня Алла Борисовна ругается, — сказал Гребенщиков.

Артист отметил, что для него было важным сотрудничество с Пугачевой, он до сих пор этим гордится. Он также рассказал, что Примадонна могла позвонить ему по какому-то рабочему момента глубоко ночью.

В детской школе талантов Пугачевой Гребенщиков работал с 2013 по 2018 год. Его пригласила Ингрид Кутикова, которая находилась с Пугачевой в дружеских отношениях и какое-то время была ее бизнес-партнером, но позже их пути разошлись. В 2018 году Гребенщиков ушел из школы Пугачевой, по его словам, в этом виноваты богатые мамы учеников, которые не пожелали его там видеть и «вогнали топор в спину», распространив слухи о его неподобающем поведении и пьянстве.

Ранее Гребенщиков раскрыл, чем «Новая Фабрика звезд», которая стартутет 3 марта на ТНТ, отличается от старой. По его словам, продюсеры «Новой Фабрики» учли опыт старого проекта и поставили для артистов возрастной ценз до 21 года. Гребенщкиов пояснил, что это очень важно, поскольку им лучше работать с молодыми, а не со взрослыми исполнителями, с уже сформировавшимися взглядами и стереотипами.