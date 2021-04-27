Епифанцев рассказал об изменах бывшей супруге

https://static.news.ru/photo/8aa1e1c8-a7fd-11eb-922e-96000091f725_660.jpg Владимир Епифанцев Фото: vladimirepifantsev69/instagram.com

Российский актёр Владимир Епифанцев рассказал о жизни со своей бывшей супругой — артисткой Анастасией Веденской. Он вспомнил, как влюбился с первого взгляда, заметив будущую жену во время показа отрывков в театральном вузе. Звезда также раскрыл детали своих измен в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По его словам, общение с Веденской превратилось для него в «эмоциональный праздник» и таких эмоций он не испытывал ни с одним человеком. Но со временем, признался мужчина, прежние ожидания от отношений не оправдались.

Актёр вспомнил, что в определённый момент в его жизни появилась другая женщина — актриса Анна Цуканова-Котт. Епифанцев добавил, что оказался в ловушке, из которой было невозможно выбраться. Он отметил, что присутствие Анны избавило его от чувства потерянности. Артистка стала необходимым «спасательным кругом», который всегда поддержит.

С Аней у нас было тёплое взаимодействие, любовь, — заявил Епифанцев.

Накануне актёр рассказал, как в феврале 2021-го попал в нашумевшую историю: пытаясь защитить свою экс-супругу Анастасию Веденскую, артист подрался в одном из ресторанов Санкт-Петербурга и избил режиссёра Ростислава Мусаева.

Ранее сообщалось, что российская актриса Мирослава Карпович сыграла в новом спектакле МХАТ имени Горького «На стриме». Ей досталась не совсем обычная роль, кроме того, девушке пришлось выполнить эффектный трюк в ванне. По сюжету её героиня — студентка Вера — страдает зависимостью от мира гаджетов и соцсетей, из-за чего у неё начался серьёзный конфликт с родителями. По ходу действия Карпович выполняет сложный и опасный трюк: она находится в ванне, а партнёр по сцене «раскручивает» её, как в центрифуге. Этот ход придумала и предложила режиссёру сама артистка.