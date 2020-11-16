Елена Воробей: артистам предложили жить на 25%

https://static.news.ru/photo/2ee3ba8a-282f-11eb-a9a1-fa163e074e61_660.jpg Елена Воробей Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артистка Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. Таким образом она предлагает смягчить удар, который постиг культуру от коронавируса.

Воробей заявила, что люди заблуждаются, распространяя мифы о богатстве артистов По её словам, у большинства из них такая же жизнь, как у остальных. И они тоже оказались в очень непростой ситуации.

Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас, — цитирует её ТАСС.

Воробей добавила, что возмущена ограничительными мерами, и назвала невозможной работу на четверть зала, так как есть постоянные расходы, которые не зависят от количества зрителей — аренда помещения, оплата аппаратуры, гардеробных.

По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла, — добавила юмористка.

Она также прокомментировала инициативу Валерия Меладзе бойкотировать участие в новогодних программах. Она сказала, что будет в них сниматься бесплатно, ради праздника, «ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями».

Как писал NEWS.ru, что ранее певец Лев Лещенко оценил идею коллеги Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки. По его словам, труд музыкантов должен быть оплачиваемым.