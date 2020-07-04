Элджей отсудил у СБУ право ездить на Украину

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Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в страну российскому рэперу Алексею Узенюку, известному под сценическим псевдонимом Элджей. Действия силового ведомства были признаны противоправными.

Въезд музыканту был запрещён 27 ноября 2018-го сроком на три года. При этом буквально за два дня до вступления запрета в силу у Элджея состоялся концерт в украинской столице.

В ту пору в СБУ утверждали, что у такого решения есть веские основания. Однако суд счёт противоправными как саму заградительную меру, так и справку о наличии причин для неё, которая позволила закрыть границу для россиянина.

Глава адвокатской компании, которая защищала интересы артиста в суде, Евгений Пронин сообщил, что вердикт суда — не политический.

Отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины, — цитирует Пронина РИА Новости.

Он уточнил, что уже получил на руки решение суда.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», так как считает, что соседнее государство вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. В том же году вступил в силу закон, который позволяет запрещать показ «милитаристских» фильмов и сериалов, выпущенных в РФ после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

В августе 2015-го министерство культуры Украины обнародовало «чёрный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе оказавшихся в нём артистов были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. С тех пор перечень имён регулярно пополняется.

Как писал NEWS.ru, запрет на въезд для Элджея был утверждён СБУ после обращения народного депутата Владимира Парасюка.