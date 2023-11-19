Экстренная операция, поддержка СВО: где сейчас певец Александр Розенбаум

Фото: Сергей Булкин/NEEWS.ru

Александр Розенбаум

Народный артист России Александр Розенбаум в последнее время пропал из поля зрения поклонников и СМИ. Известно, что в начале года он перенес экстренную операцию. Чем сейчас занимается певец, в какие города он приедет с концертами в ближайшее время?

Что известно о состоянии здоровья Розенбаума

В марте этого года Александр Розенбаум перенес экстренную операцию. Он отправился в большой концертный тур по городам России, однако ему стало плохо в Красноярске, и он был госпитализирован. Медики обнаружили у музыканта тромб в ноге и приняли решение немедленно его удалить. В итоге в местной больнице Розенбауму провели срочную операцию.

После этого артист пропал из поля зрения поклонников. Они переживали, что после хирургического вмешательства у певца могли обостриться проблемы со здоровьем, но его продюсер Белла Купсина заявила, что с ним все в порядке.

«Он не разговаривает сегодня с репортерами. Он отмечает день рождения на сцене „Октябрьского“ зала. Он активно выступает, просто лето же было. Хорошо себя чувствует», — говорила она 13 сентября, в день 72-летия Розенбаума.

В прошлом году музыкант признавался, что его организм иногда дает сбой и, выходя на сцену, он ощущает недомогание.

Что Розенбаум говорил про СВО и уехавших артистов

Александр Розенбаум являлся депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва с 2003 по 2007 год.

Артист поддерживает спецоперацию. Он отмечал, что происходящие события воспринимает как «колоссальную человеческую трагедию», но при этом видит необходимость в борьбе с нацизмом на Украине.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Александр Розенбаум (слева)

«То, что происходит сегодня, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия. Я понимаю причины, я все наблюдаю с Беловежской пущи, я не маленький мальчик, но все равно для меня это тяжелейшая травма духовная. Вот это „стыдно, что я русский, стыдно, что из России“ — это плохо, это нехорошая история. Все, что касается фашизма, нацизма, для меня неприемлемо. У меня вся отцовская линия в Нежине Черниговской области погибла от рук фашистов. Поэтому причины я вижу и понимаю, но это не отменяет колоссальной боли за происходящее», — говорил певец в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Он подчеркивал, что сейчас находится «на своем корабле», то есть на родине, и уезжать никуда не планирует.

«Хочу, чтобы всему экипажу было понятно, что я на своем корабле. И если мне что-то не нравится, я это делаю здесь, а не перебежав на какой-то более удобный мне катер», — заявлял музыкант.

При этом Розенбауем говорил, что не осуждает уехавших после начала СВО артистов, однако не понимает их поведения.



«Я никого не осуждаю, это дело личное. Но есть позиция, которая мне близка, а есть — которая мне не очень близка», — комментировал исполнитель.

Чем сейчас занимается Розенбаум

В августе прошлого года Александр Розенбаум вместе с Юрием Гальцевым и Андреем Зибровым посетил Военно- медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге и встретился с проходящими там лечение после ранений участниками спецоперации. Музыканты исполнили для военнослужащих ВС РФ и сотрудников академии свои хиты, а также прочитали стихи и рассказы.

«Для меня как для доктора — это моя обязанность, мой долг, и это моя правда, медицинская и человеческая», — отметил Розенбаум, в прошлом работавший врачом скорой помощи.

Помимо этого, артист продолжает концертную деятельность. В ближайшее время он выступит в Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Также у певца уже составлен гастрольный тур на следующий год. С концертами он приедет в Кострому, Иваново, Владимир, Нижний Новгород и другие российские города.

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