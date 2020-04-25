Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина оголилась на улице за 300 тысяч рублей

Модель и певица Анна Калашникова, известная как бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, согласилась пробежаться по улицам Москвы в нижнем белье и чулках. На такой поступок она решилась за 300 тысяч рублей.
По её словам, в разгар финансового кризиса это «нормальные деньги». А участвовать в такой акции она решила, чтобы поднять настроение.
Это на меня непохоже. Я же мама. <...> Я, если честно, потом долго приходила в себя. Мне потребовалась помощь психолога, — рассказала Калашникова в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Она уточнила, что часть полученных таким способом денег решила отдать на благотворительность.
При этом модель призвала остальных всё-таки больше времени проводить дома.
Ранее, как писал NEWS.ru, Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.