Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина оголилась на улице за 300 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/1d5efa76-8709-11ea-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Анна Калашникова Фото: annakalash/instagram.com

Модель и певица Анна Калашникова, известная как бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина, согласилась пробежаться по улицам Москвы в нижнем белье и чулках. На такой поступок она решилась за 300 тысяч рублей.

По её словам, в разгар финансового кризиса это «нормальные деньги». А участвовать в такой акции она решила, чтобы поднять настроение.

Это на меня непохоже. Я же мама. <...> Я, если честно, потом долго приходила в себя. Мне потребовалась помощь психолога, — рассказала Калашникова в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Она уточнила, что часть полученных таким способом денег решила отдать на благотворительность.

При этом модель призвала остальных всё-таки больше времени проводить дома.

Ранее, как писал NEWS.ru, Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.