Экс-ведущую шоу «Измены» избил молодой человек из-за ревности Mash: экс-ведущую шоу «Измены» Виноградову избил молодой человек из-за ревности

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Экс-ведущую телепрограммы «Измены», актрису Татьяну Виноградову избил парень из-за ревности, об этом она рассказала в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). На опубликованных видео видно, что у девушки рассечена губа и есть кровоподтек под глазом.

На протяжении года Виноградова встречалась с 44-летним мужчиной из Киева около года. Пара жила на Бали: девушка управляла своим рестораном, возлюбленный занимался стартапом.

На днях Виноградова отмечала 32-летие, на празднование которого прилетели ее родители. Как рассказала телеведущая, пара в компании 12 человек сидели в отеле у русского друга и распивали алкоголь. По словам Виноградовой, под утро ее возлюбленные перебрал с алкоголе и пошел в домик-виллу, а когда девушка вернулась, избил ее решив, что актриса изменила ему с товарищем. После этого мужчина уехал на машине в неизвестном направлении.

По словам актрисы, она очнулась уже в луже крови. На опубликованных фотографиях видны синяки на лице девушки. Актриса пока не знает, что делать, поскольку находится в чужой стране, однако решила не идти в полицию. Виноградова добавила, что ее молодой человек выходил с ней на связь, чтобы извиниться, однако потом удалил сообщения и исчез.

Ранее Telegram-канал Ni Mash сообщил, что пьяный экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов избил бывшую жену Надежду Теплюк. По информации канала, парламентарий нанес ей несколько ударов по лицу.