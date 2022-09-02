Экс-солист «На-На» Левкин назвал главную причину супружеских измен Певец Левкин: человек изменяет, если в отношениях чего-то не хватает

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Владимир Левкин

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин заявил, что на измену чаще всего идут в том случае, если чего-то не хватает в отношениях, при этом неважно, какого пола человек. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что иногда эту проблему можно решить только расставанием.

Если человек идет налево, значит, ему здесь чего-то не хватает. Неважно, это мужчина или женщина, — убежден певец.

По словам Левкина, если оба партнера понимают, что им не хватает чего-либо в отношениях, то тут есть два пути решения проблемы. Нужно либо как-то пересмотреть свои отношения, либо решиться на расставание, заключил артист.

Семейный психолог Ольга Романив в свою очередь заявила, что фраза «Мы разные» не является веской причиной для развода, а лишь говорит об инфантилизме партнеров и неготовности работать над отношениями. Необходимо понимать, что партнер не обязан полностью соответствовать ожиданиям, у всех людей есть достоинства и недостатки, считает специалист.

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов ранее опроверг слова Левкина о планах воссоединения группы на сентябрьском концерте в Москве, приуроченном к 55-летнему юбилею музыканта. Фроликов заявил, что «Левкин — это никто», ни ему, ни продюсеру Бари Алибасову о «мифическом возрождении „На-На“ ничего не известно».