Экс-помощник Зайцева сделал шокирующее заявление о продаже его Дома моды

https://static.news.ru/photo/6746a858-c256-11eb-9969-96000091f725_660.jpg Вячеслав Зайцев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший помощник Вячеслава Зайцева и модельер Вадим Хусаинов обвинил нынешнего зама кутюрье в продаже знаменитого Дома моды. Шокирующее заявление прозвучало в программе «Пусть говорят» на Первом канале, куда Хусаинов явился с твёрдым намерением уличить нынешнего зама Зайцева в мошенничестве.

По словам соратника модельера, в адрес которого тоже звучали обвинения, что он пытается обворовать мэтра, нынешний заместитель Зайцева Расул Ахмедов давно продал Дом моды, а деньги положили в карман более сильные люди, которые стоят за спиной Ахмедова. По слухам, сумма от продажи составила порядка 400 млн рублей.

Вы за всё ответите! Вас посадят в тюрьму, — пригрозил Хусаинов совершенно растерявшемуся заместителю Зайцева.

Скандал вокруг знаменитого кутюрье длится уже более года. Модельера окружили странные люди, после появления которых начали твориться странные вещи, рассказывают друзья Зайцева. Сам мэтр болен, у него болезнь Паркинсона, которая прогрессирует, чем и пользуются недобросовестные люди, попавшие в дом Зайцева. Из коллекции модельера пропадают дорогие картины, его уникальные модели. Сам он не поддерживает никаких отношений со своим сыном Егором, который мог бы прояснить ситуацию.

Информацию о продаже не всего Дома моды, а его части, подтвердила юрист Ирина Любосердова, которая вызвалась разузнать для Зайцева, как на самом деле обстоят его дела. Юрист в своё время получала награду из рук кутюрье за свою профессиональную деятельность, поэтому взялась проверить положение дел с бизнесом Зайцева.

Расул Ахмедов, которого в буквальном смысле слова прижали к стене, подтвердил сделку и заявил, что часть денег от продажи пошла на погашение долгов, а ещё часть они пустят на развитие бизнеса и продолжение дела Зайцева.

Однако гости в студии засомневались в словах помощника кутюрье. Хусаинов предположил, что через пару месяцев, когда Дом моды будет продан полностью, а кутюрье ограблен до нитки, его помощник исчезнет.

Кроме того, Вадим Хусаинов заявил, что «мафия», которая стоит за Ахмедовым, насильно удерживает сына модельера Егора в больнице, пичкая его сильнодействующими препаратами и не давая выйти на связь с отцом. Эту информацию косвенно подтвердила мать Егора Марина Зайцева, которая заявила, что её сын действительно находится в больнице, проходит там какое-то бесконечное обследование. По словам Зайцевой, чувствует себя Егор неважно, разговаривает с ней по телефону слабым голосом, поэтому вполне возможно, что его могли отравить.

Как сообщалось ранее, личный помощник модельера Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов считает, что за попытками обмануть 83-летнего кутюрье стоит семья Гарафутдиновых. По словам помощника, Гарафутдиновы в соцсетях заявляют, что были бы не против, если бы Зайцев перевёл на их имя всё своё наследство.