«Женщина перед Богом права»: гитарист Пугачевой высказался о ее эмиграции Экс-гитарист Пугачевой Левшин: мне больно из-за ее отъезда

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Александр Левшин

Экс-гитарист певицы Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин рассказал, что ему больно из-за отъезда Примадонны в другую страну. На мероприятии, приуроченном к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову, он заявил, что Пугачева из-за своего возраста выбрала семью и молодого мужа, а не карьеру, передает корреспондент NEWS.ru.

Многие не могут принять это. <...> Но мне кажется, женщину никогда нельзя ругать, женщина перед Богом всегда права, даже если она заблуждается, потому что если она живет ради семьи, то это надо просто понимать. Хотя мне это очень жалко, что я не могу ей позвонить, просто прийти посмотреть, как она выступает. Я привык понимать, что она здесь, — сказал Левшин.

Левшин также заявил, что его не интересует субъективное мнение актрисы Чулпан Хаматовой о том, что звание заслуженного артиста не имеет никакого значения в РФ. Он подчеркнул, что для него важна культура, в которой он существует.

Также российский музыкант Дмитрий Четвергов не стал комментировать положение дел певицы Кристины Орбакайте. При этом он назвал звезду талантливой, приятной и легкой в общении.