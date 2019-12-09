https://static.news.ru/photo/6559219c-19fb-11ea-8858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший депутат Государственной думы России и певица Мария Максакова, живущая на Украине, готова приехать в РФ с выступлением. По её словам, для этого отношения двух стран должны улучшиться.

Она отметила, что раньше не хотела ехать, однако сейчас видит позитивные изменения.

Раньше мне не хотелось развлекать россиян, — подчеркнула она в разговоре с Евгением Киселёвым.

Исполнительница добавила, что российские власти редко прислушивались к её словам, несмотря на её поддержку инициатив правительства. На Украине, напротив, женщина может добиться поддержки властных элит, даже не занимаясь политикой. Это связано с большей развитостью демократии и гражданского общества в стране, уверена она.

Ролик с интервью Максаковой опубликован на YouTube.

Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».