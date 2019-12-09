Бывший депутат Государственной думы России и певица Мария Максакова, живущая на Украине, готова приехать в РФ с выступлением. По её словам, для этого отношения двух стран должны улучшиться.
Она отметила, что раньше не хотела ехать, однако сейчас видит позитивные изменения.
Раньше мне не хотелось развлекать россиян, — подчеркнула она в разговоре с Евгением Киселёвым.
Исполнительница добавила, что российские власти редко прислушивались к её словам, несмотря на её поддержку инициатив правительства. На Украине, напротив, женщина может добиться поддержки властных элит, даже не занимаясь политикой. Это связано с большей развитостью демократии и гражданского общества в стране, уверена она.
Ролик с интервью Максаковой опубликован на YouTube.
Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».
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