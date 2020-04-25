Екатерина Климова во время самоизоляции научила младшую дочку читать

Фото: klimovagram/instagram.com

Певец и супруг Регины Тодоренко — Влад Топалов — в Instagram ответил хейтерам на травлю жены после её высказывания о домашнем насилии, после чего телеведущую лишили звания «Женщины года» по мнению журнала Glamour.

По словам исполнителя, он всегда будет на стороне своей возлюбленной и готов защищать семью до конца, правы они или нет. Кроме того, музыкант посоветовал хейтерам высказывать претензии лично ему, а...