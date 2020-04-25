Шоу-бизнес

Екатерина Климова во время самоизоляции научила младшую дочку читать

15:11, 26 апреля 2020
Екатерина Климова Екатерина Климова Фото: klimovagram/instagram.com

Актриса Екатерина Климова во время самоизоляции решила заняться образованием своей младшей дочери Беллы.

На ролике, размещённом в stories Instagram, видно, как 4-летняя дочка вполне сносно читает по слогам небольшие предложения.

Всего у артистки четверо детей. Старшей дочке Лизе, рождённой от ювелира Ильи Хорошилова, уже исполнилось 18 лет. От брака с актёром Игорем Петренко у Климовой родились два сына. Сейчас Матвею и Корнею 13 и 11 лет соответственно. Младшая дочка Белла появилась от союза с актёром с Гелой Месхи.

Как писал NEWS.ru ранее, Екатерина Климова призвала общественность дозировать информацию о COVID-19.

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