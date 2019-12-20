https://static.news.ru/photo/3fff1f92-2382-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова впервые показала крупную татуировку на левом бедре, растянувшуюся до самой талии. Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.

Климова разместила серию пикантных снимков на своей странице в Instagram. Их также можно будет увидеть на страницах глянцевого журнала, который, вероятно, и уговорил актрису на откровенную фотосессию.

В комментариях поклонники Климовой не скрывали своего восхищения: «Как можно иметь такие формы, родив четверых детей? Браво, Екатерина!», «Очень красивая и очень талантливая», «Вы сногсшибательная», «Шикарная».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Климова после развода с актёром Гелой Месхи поделилась планами на будущее в сторис Instagram. Блиц-интервью у звезды взяла её подруга. О кавалерах и романтике там не оказалось ни слова.