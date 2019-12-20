Российская актриса театра и кино Екатерина Климова впервые показала крупную татуировку на левом бедре, растянувшуюся до самой талии. Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
Климова
В комментариях поклонники Климовой не скрывали своего восхищения: «Как можно иметь такие формы, родив четверых детей? Браво, Екатерина!», «Очень красивая и очень талантливая», «Вы сногсшибательная», «Шикарная».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Климова после развода с актёром Гелой Месхи поделилась планами на будущее в сторис Instagram. Блиц-интервью у звезды взяла её подруга. О кавалерах и романтике там не оказалось ни слова.
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