«Ей заплатили»: Лавров о концерте Пугачевой в Чернобыле Продюсер Лавров: Пугачева не имела позиции и пела в Чернобыле за деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алла Пугачева

В сентябре 1986 года Пугачева дала концерт под Припятью для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС за деньги, предположил в разговоре с NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он пояснил, что у Примадонны никогда не было гражданской, патриотической позиции и она все всегда делала ради выгоды.

У Пугачевой никогда не было никакой гражданской позиции. Ее гражданская позиция выражалась за то количество денег, которые ей заплатили. Заплатили ей за Ельцина, она поддержала Ельцина (в 1996 году — NEWS.ru). Потом дали ей [денег] за Прохорова, она пошла к Прохорову (Пугачева была его доверенным лицом на выборах 2012 года — NEWS.ru), все помнят передачу у Соловьева, где она поскандалила с Жириновским, — рассказал Лавров.

Продюсер подчеркнул, что у Пугачевой не было никакой мотивации, кроме финансовой, для того чтобы ехать в поселок Зеленый мыс под Припятью, где жили ликвидаторы. По его словам, к 1986 году она была очень популярна и любима народом, ее много показывали по советскому телевидению, а песни постоянно транслировали по радио.

Сергей Лавров отметил, что и сегодня многие артисты не просто так едут давать концерты в зону СВО. По его словам, как правило, это происходит, когда звезда «зашла в не ту дверь» и нуждается в отбеливании репутации. В Донецк же до начала специальной операции, по его информации, многие артисты ездили за деньги.

Ранее стало известно, что за годы работы певица Алла Пугачева успела заработать состояние стоимостью 14 млрд рублей, пишет KP.RU. По данным издания, в начале своей карьеры до 1975 года ставка артистки за концерт составляла 10 рублей, но со временем гонорары росли.