Эдита Пьеха слегла с температурой в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d82ad990-85ee-11ea-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valeriy Matusov/Global Look Press

Певица Эдита Пьеха серьёзно заболела. 82-летняя звезда слегла с высокой температурой в своём загородном доме под Санкт-Петербургом. Там она решила переждать режим самоизоляции, но, по всей видимости, не уберегла своё здоровье.

У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи, — призналась исполнительница.

Как сообщает Teleprogramma.ru, Пьеха не выходит из дома уже с конца марта. Близкие общаются с ней только по видеосвязи и рискуют приехать навестить её лично. С продуктами звёздной певице помогает личный водитель.

Ранее, как писал NEWS.ru, Эдита Пьеха пришла в ужас от распространившихся слухов, что в прошлом у неё был роман с исполнителем и музыкантом Муслимом Магомаевым, которые появились после выхода на телеэкраны биографического сериала об известном артисте. Звезда советской эстрады напомнила, что у неё был очень ревнивый муж — Александр Броневицкий.