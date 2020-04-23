Эдита Пьеха слегла с температурой в самоизоляции

Певица Эдита Пьеха серьёзно заболела. 82-летняя звезда слегла с высокой температурой в своём загородном доме под Санкт-Петербургом. Там она решила переждать режим самоизоляции, но, по всей видимости, не уберегла своё здоровье.
У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи, — призналась исполнительница.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, Эдита Пьеха пришла в ужас от распространившихся слухов, что в прошлом у неё был роман с исполнителем и музыкантом Муслимом Магомаевым, которые появились после выхода на телеэкраны биографического сериала об известном артисте. Звезда советской эстрады напомнила, что у неё был очень ревнивый муж — Александр Броневицкий.
Добавьте наши новости в избранные источники