https://static.news.ru/photo/376357ce-5256-11ea-a0ca-fa163e074e61_660.jpg Эдита Пьеха Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Советская и российская певица Эдита Пьеха призналась, что получает две пенсии.

Получаю две пенсии — артистическую и шахтёрскую. Получаю около 45 тысяч рублей, — рассказала артистка порталу Teleprogramma.pro.

По её словам, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев присвоил ей титул «Почётный шахтёр», что позволило ей получать от государство дополнительные выплаты.

Как ранее писал NEWS.ru, Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, назвал размер своей пенсии. Он получает 17,5 тыс. рублей в месяц. Но, уверяет актёр, он даже не замечает этих денег, поскольку именно такую сумму тратит ежедневно. Ургант добавил, что в прошлом году ему не платили пенсию четыре месяца.